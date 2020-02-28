YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı

Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Körfez’de “Kişisel gelişim, farkındalık ve motivasyon” konulu seminerin konuğu Ufuk Koçak, başarı öyküsünü vatandaşlarla paylaştı.Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kişisel gelişim, farkındalık ve motivasyon” konulu seminerin konuğu Yazar Ufuk Koçak oldu.

Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı

Körfez’de “Kişisel gelişim, farkındalık ve motivasyon” konulu seminerin konuğu Ufuk Koçak, başarı öyküsünü vatandaşlarla paylaştı.
Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kişisel gelişim, farkındalık ve motivasyon” konulu seminerin konuğu Yazar Ufuk Koçak oldu. 17 Ağustos 1999 Depreminde enkaz altında 3 gün kalarak 2 ayağını kaybetmesine rağmen içindeki Dünya Serbest dalış rekortmeni ve motivasyon konuşmacısı Yazar Ufuk Koçak, çeşitli okullardan öğrencilerin katıldığı seminerde hayatından kesitler vererek güzel bir sunum gerçekleştirdi. Gençlere öğüt veren Koçak, kendi yaşam hikayesini, hayatta yaşadığı zorlukların kendisini yıldıramadığını, zorluklar karşısında kendimizi nasıl motive etmemiz konusunda bilgiler aktardı.
Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer sonrasında da Başkan Şener Söğüt konuşmacı Ufuk Koçak’a plaket takdim etti.

Ufuk Koçak yaşam öyküsünü Körfezliler ile paylaştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
13:18
İkindi
16:23
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Sahil Eczanesi
Karamursel
Güney Eczanesi
Derince
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Barış Eczanesi
Gebze
Merkez Eczanesi
Basiskele
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.