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UGTF Başkanı Tübcel’den Fransız dergisinin Erdoğan’ı hedef alan karikatürüne kınama

İZMİR HABERLERİ  | 28.10.2020 18:44 | Son Güncelleme

Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Tübcel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransa’nın Charlie Hebdo Dergisini kınadı.Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Tübcel, Fransa’da yayımlanan Charlie Hebdo Dergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hakaret içerikli karikatür ile ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

UGTF Başkanı Tübcel’den Fransız dergisinin Erdoğan’ı hedef alan karikatürüne kınama

Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Tübcel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içerikli karikatür yayınlayan Fransa’nın Charlie Hebdo Dergisini kınadı.
Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Tübcel, Fransa’da yayımlanan Charlie Hebdo Dergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hakaret içerikli karikatür ile ilgili bir kınama mesajı yayınladı. Başkan Ahmet Tübcel, "Fikir olmayınca lağım dökülüyor kokuşmuş beyinlerden. Hakaret, fikir özgürlüğü değil acizliktir. Hakaret ancak edenin seviyesidir" dedi.

“Ahlaksızlığınızda boğulacaksınız”
Başkan Tübcel, kınama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) efendimize, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etme hadsizliğini ve küstahlığını gösteren, Macron’un ardından Cumhurbaşkanımıza yönelik o aşağılık karikatürü ve Charlie Hebdo paçavrasının yayınında ve yapımında emeği geçen herkesi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Fransız paçavrası Charlie Hebdo edepsizliğini, ahlaksızlığını, alçaklığını tekrar göstererek devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştır. Ahlaksızlığınızda boğulacaksınız. Ne güzel demiş Üstad Necip Fazıl Kısakürek; ’İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep. Okusa okusa alim olsa; yine merkep, yine merkep’ Charlie Hebdo."

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