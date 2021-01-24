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Uğur Mumcu memleketi Kırşehir’de anılıyor

24.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 28.

Gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında memleketi Kırşehir’de anıldı.
Kent protokolü, gazeteci Uğur Mumcu’nun ölümünün 28. yılı nedeniyle mesaj yayınladı. CHP Milletvekili Metin İlhan mesajında, “Yaşamı boyunca halkın doğru bilgiye ulaşması için araştırmacı gazetecilikten ödün vermeyen Mumcu’yu katledilişinin 28. yılında saygıyla anıyorum” dedi.
Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kırşehir’in yürekli, yiğit, keskin kalemi onurumuz Uğur Mumcu’yu katledilişinin 28. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe yönetimi ise paylaştıkları mesajlarında Uğur Mumcu’ya rahmet dilerken, Mumcu’nun döneminde ömrünü çağdaşlaşma ve modernleşme yolunda harcadığını belirtti.
Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde arabasına konan C-4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti.

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