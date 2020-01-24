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Uğur Mumcu ve Gaffar Okan Kuşadası’nda anıldı

AYDIN HABERLERİ  | 24.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken katledilen Ali Gaffar Okkan, ölüm yıl dönümlerinde Kuşadası’nda anıldı.Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca birçok aydının faili meçhul cinayetler sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek “Uğur Mumcu ile Ali Gaffar Okkan ülkemizin aydınlanması için emek harcamış değerli insanlardı.

Evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken katledilen Ali Gaffar Okkan, ölüm yıl dönümlerinde Kuşadası’nda anıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca birçok aydının faili meçhul cinayetler sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek “Uğur Mumcu ile Ali Gaffar Okkan ülkemizin aydınlanması için emek harcamış değerli insanlardı. İkisinin de bugün hala faili meçhul” dedi.

Uğur Mumcu ve Basın Şehitleri Anıtı önündeki basın açıklaması ile başlayan anma törenine CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, ilçe yöneticileri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Basın açıklamasını CHP Kuşadası İlçe Örgütü adına İlçe Başkan Yardımcısı Serhan Cellat yaptı.

24 Ocak’ın Türkiye siyasi tarihi açısından acılarla dolu bir gün olduğunu belirten İlçe Başkan Yardımcısı Serhan Cellat “Yazıları ile bağımsız bir Türkiye uğruna mücadele vermiş değerli gazeteci Uğur Mumcu, karanlık eller tarafından 24 Ocak 1993 tarihinde katledilmiştir. Uğur Mumcu, düşünceleri ve cesareti ile bizlere örnek olan değerli bir insandı. Ortaya çıkardığı gerçeklerden rahatsız olan kişiler tarafından sistematik bir şekilde hedef gösterildi ve faili meçhul bir cinayete kurban edildi. 24 Ocak aynı zamanda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın da faili meçhul bir cinayete kurban edildiği gündür. Hayatını terörle mücadeleye adamış Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü Diyarbakır’da alçak bir şekilde katledilmiştir. Bizler bu iki cinayetin faillerini ortaya çıkartmak için mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, faili meçhul cinayetlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara bir leke olduğunu ifade ederek “24 Ocak değerli Gazeteci Uğur Mumcu ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı yitirdiğimiz gün olarak tarihimize kazındı. Uğur Mumcu ile Ali Gaffar Okkan, ülkemizin aydınlanması için emek harcamış değerli insanlardı. İkisinin de bugün hala faili meçhul. Uğur Mumcu yazıları ile aydınlanma mücadelesine büyük katkı sunan değerli bir gazeteciydi. 24 Ocak 1993 günü evinin önünde uğradığı bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ali Gaffar Okkan ise ‘Diyarbakır güzeldir, Diyarbakırlılar iyi insanlardır’ dediği ve kentte terör faaliyetlerini bitirmek adına çaba gösterdiği için katledildi. Bizler CHP İlçe Örgütümüz ile birlikte faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Uğur Mumcu, Ali Gaffar Okkan ve faili meçhul cinayetlere kurban edilen tüm aydınlarımızı saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

Anma etkinliği, basın açıklamasının ardından CHP İlçe Örgütü’nde düzenlenen belgesel gösterimi ile sona erdi.

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