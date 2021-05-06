Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'nda dünya birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'na (INSPO) katılan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, mühendislik kategorisinde "Mobil Robot Kol" projesiyle dünya birincisi seçildi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'de TÜBİTAK Ortaokullar Proje Yarışmasında Türkiye ikincisi olan ve bu yıl da INSPO'da aldığı birincilik derecesiyle başarısını taçlandıran, Artun Özsoy, Endonezya'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Bilim Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özsoy, projeyle tehlikeli ve ağır işlerde yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini belirterek, "Kişi, giyilebilir ve kullanıcı dostu bu robot kol sayesinde riskli görevleri uzaktan kontrol edebilecek." dedi.

Özsoy, projenin basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabileceğini ifade ederek, hazırladığı robot kolun, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike yaratabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabileceğini söyledi.