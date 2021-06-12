Uğur Okulları'na sosyal medya ödülü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay, sosyal medyanın, iletişimin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu belirtti.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey gerçekleştirildi.

Türkay, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak, öğrencilerimiz ve velilerimizle doğrudan ve anlık buluşma anlamında sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal medya yeni jenerasyona ulaşmak için en doğru platform. Markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey’de Uğur Okulları'nın, bu yıl ikinci kez Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi olması bizim için gurur verici. Bu ödül, paylaşımlarımızın geniş kitlelere ulaştığının en önemli göstergesi. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz."

