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  4. Uğur Saçmacıoğlu, Via DMC'nin yeni genel müdürü oldu

Uğur Saçmacıoğlu, Via DMC'nin yeni genel müdürü oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Uğur Saçmacıoğlu, Via DMC'nin yeni genel müdürü oldu

İSTANBUL (AA) - Viaport Grubu, Uğur Saçmacıoğlu'nu Via DMC Genel Müdürü olarak atadı.

Viaport Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, gruba bağlı Viaport Asia ve Viaport Marina projelerinin yönetiminden sorumlu olacak Saçmacıoğlu, 22 Mayıs'ta yeni görevine başladı.

ODTÜ'den mezun olan Saçmacıoğlu, ABD'deki Rochester Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını yaptıktan sonra işletme, finans, kamu ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde 20 yıla yakın süreyle uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak görev aldı.

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