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Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

AYDIN HABERLERİ  | 27.05.2020 09:38 | Son Güncelleme

Son yarım asrın en sıcak Mayıs ayını yaşayan Türkiye’de Uğur Soğutma, serinleten bir kampanya başlattı.

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Son yarım asrın en sıcak Mayıs ayını yaşayan Türkiye’de Uğur Soğutma, serinleten bir kampanya başlattı. Kış hazırlığına erken başlamak isteyenler ve erken başlayan kavurucu sıcaklardan kurtulmak isteyenler için Uğur Soğutma, garanti süresini 7 yıla yükseltip derin dondurucularda 750 TL’ye varan indirime gittiğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de sıkıntılara neden olan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlığı için evde kalan pek çok kişinin süreci Uğur Derin Dondurucular’da yazdan sakladıkları gıdalarla süreci daha rahat geçirdiklerini belirten Uğur Soğutma yetkilileri, “Eskiden lüks olarak görülen derin dondurucular artık her evin ihtiyacı haline geldi. Hatta dar gelirliler için kara gün dostu olarak görülen derin donduruculardan herkesin edinebilmesi için kampanya başlattık. Kampanyamız kapsamında garanti sürecini 7 yıla yükseltip 750 TL’ye varan indirimler uyguladık” diyerek 15 Haziran’a kadar devam edecek kampanyalardan herkesin faydalanmasını tavsiye ettiler. Kampanyanın Uğur yetkili bayilerinin yanı sıra uğur.com.tr sitesindeki alışverişlerde geçerli olduğu belirtildi.

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