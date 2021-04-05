MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Uğur Yücel, Kırmızı Oda dizisine katıldı! Vahit karakteriyle diziye damga vuracak!

Uğur Yücel, Kırmızı Oda dizisine katıldı! Vahit karakteriyle diziye damga vuracak!

05.04.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Uğur Yücel de katılıyor. TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda'nın 32. bölümünde diziye katılacak olan Uğur Yücel, Doktor Hanım'ın yeni danışanı iş adamı Vahit karakterini canlandıracak.

Uğur Yücel, Kırmızı Oda dizisine katıldı! Vahit karakteriyle diziye damga vuracak!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda’nın kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor. Kırmızı Oda’ya otuz ikinci bölümde dahil olacak Uğur Yücel, Zafer’in babası Vahit Bey karakteri ile izleyiciyle buluşacak.

Zafer’in Doktor Hanım’la seanslarında bahsettiği, sert mizaçlı, otoriter ve çok başarılı bir iş adamı olan Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım’la görüşmesini sağlayacak.

ugur2

Doktor Hanım, Vahit’teki davranış değişikliğini sorgularken, baba-oğul arasındaki çatışmanın esas sebebini de anlamaya çalışacak. Vahit’in kendisi ve ailesi hakkında anlatacakları Doktor Hanım’ı hayli şaşırtacak.
ugur3
‘Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Kırmızı Oda yeni bölümüyle 9 Nisan Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
İşte ekranların yeni dizisi! Çekimler başladıİşte ekranların yeni dizisi! Çekimler başladı
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya Uğur Yücel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Diğer Haberler

The Walking Dead 11. ve final sezonunun yayın tarihi belli oldu

Efsane dizinin final sezon tarihi açıklandı!

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın çekimleri başladı! İşte Kazara Aşk dizisi oyuncuları ve konusu

İşte ekranların yeni dizisi! Çekimler başladı

Çukur'da Celasun ölüyor mu? Celasun'a ne oluyor?

Kubilay Aka Çukur'a veda ediyor

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 47. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 47. bölüm

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Hasan Ali gerçekten öldü mü?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle

Çukur yeni bölüm fragmanı | Ünlü isim diziden ayrılıyor

Çukur yeni bölüm fragmanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.