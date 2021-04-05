Uğur Yücel, Kırmızı Oda dizisine katıldı! Vahit karakteriyle diziye damga vuracak!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda’nın kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor. Kırmızı Oda’ya otuz ikinci bölümde dahil olacak Uğur Yücel, Zafer’in babası Vahit Bey karakteri ile izleyiciyle buluşacak.

Zafer’in Doktor Hanım’la seanslarında bahsettiği, sert mizaçlı, otoriter ve çok başarılı bir iş adamı olan Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım’la görüşmesini sağlayacak.

Doktor Hanım, Vahit’teki davranış değişikliğini sorgularken, baba-oğul arasındaki çatışmanın esas sebebini de anlamaya çalışacak. Vahit’in kendisi ve ailesi hakkında anlatacakları Doktor Hanım’ı hayli şaşırtacak.



‘Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Kırmızı Oda yeni bölümüyle 9 Nisan Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.

