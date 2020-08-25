YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Uğurcan Gülay, Yozgat 1959 FK’da

Uğurcan Gülay, Yozgat 1959 FK’da

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 09:13 | Son Güncelleme

Kayserili futbolcu Uğurcan Gülay, 2020-2021 futbol sezonunda TFF 3.Lig ekibi Yozgat 1959 Futbol Kulübü ile anlaştı.TFF 3.Lig ekiplerinden Yozgat 1959 FK yeni sezonda iyi kadro kurmak için kolları sıvadı.

Uğurcan Gülay, Yozgat 1959 FK’da

Kayserili futbolcu Uğurcan Gülay, 2020-2021 futbol sezonunda TFF 3.Lig ekibi Yozgat 1959 Futbol Kulübü ile anlaştı.
TFF 3.Lig ekiplerinden Yozgat 1959 FK yeni sezonda iyi kadro kurmak için kolları sıvadı. Kırmızı-Siyahlılar Kayseri’den yetişen ve geçtiğimiz sezon Payasspor’da forma giyen 1999 doğumlu savunma oyuncusu Uğurcan Gülay’ı renklerine bağladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atan Uğurcan Gülay, yeni sezonda Kırmızı-Siyahlı formayı giyecek.
2010 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor’da başlayan Uğurcan Gülay, ardından Hes Kablo Kayserispor’da forma giydi. Kayserispor’dan ayrılan Uğurcan son 2 sezondur Payasspor forması giydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:26
Yatsı
20:49

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor’dan 10 numara transfer
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.