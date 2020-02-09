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Uğurdağ’dan seminere davet

BURSA HABERLERİ  | 09.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecekleri ’muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bilgilendirme semineri’ne tüm oda üyelerini ve ilçe halkını davet etti.Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin birlikte verilmesiyle ilgili, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi gazetede yayımlanan genel tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm ülke çapında geçildi.

Uğurdağ’dan seminere davet

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecekleri ’muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bilgilendirme semineri’ne tüm oda üyelerini ve ilçe halkını davet etti.
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin birlikte verilmesiyle ilgili, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi gazetede yayımlanan genel tebliğ hükümlerine göre, söz konusu uygulamaya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tüm ülke çapında geçildi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, konunun daha iyi anlaşılarak uygulanması ve böylelikle olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi maksadıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde 12 Şubat Çarşamba günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında İTSO Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bilgilendirme seminerine tüm ilçe halkını davet etti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uğurdağ, “Üyelerimizin ve üreticilerimizin gerçekleşen kanun ve yönetmelik değişikliklerinden bilgi sahibi olmaları ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla düzenlediğimiz eğitim programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Bilindiği üzere muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin birlikte verilmesiyle ilgili uygulama 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın getirdiği zorunluluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile alakalı olarak odamız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde, İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Erdal Alğan ve SGK uzmanlarının sunumlarıyla muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bilgilendirme semineri düzenliyoruz. 12 Şubat Çarşamba günü 14.00 ile 17.00 arasında odamız konferans salonunda düzenlenecek olan seminerimize tüm üyelerimizi ve ilçe halkımızı davet ediyoruz” dedi.

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