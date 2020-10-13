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Uğurhan Tunçata Caddesinde yol genişletme çalışmaları bitti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.10.2020 08:36 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları kapsamında programına aldığı Uğurhan Tunçata Caddesinde çalışmalarını bitirdi.Doğu batı yönünde vatandaşların ulaşımını sağladığı Fevzipaşa Caddesi, Nermi Tombul Caddesi Zübeyde Hanım Caddesi, Tekin Civaş Bulvarı, gibi şehrin işlek caddelerinin trafik yükünü hafifletmek için Uğurhan Tunçata Caddesinde yol genişletme çalışmalarını gerçekleştiren Erzincan Belediyesi, burada bordür, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak caddeyi vatandaşların hizmetine sundu.Asfalt çalışmaları yapılmadan önce Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddede kanalizasyon hatlarını kombine kanal temizleme aracıyla yüksek basınçlı su ile yıkayarak bacalarda biriken tüm atıkları vakumlama sistemiyle temizlediler.Asfalt çalışmalarının yapıldığı sırada Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da çalışmaları yerinde inceledi.

Uğurhan Tunçata Caddesinde yol genişletme çalışmaları bitti

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmaları kapsamında programına aldığı Uğurhan Tunçata Caddesinde çalışmalarını bitirdi.
Doğu batı yönünde vatandaşların ulaşımını sağladığı Fevzipaşa Caddesi, Nermi Tombul Caddesi Zübeyde Hanım Caddesi, Tekin Civaş Bulvarı, gibi şehrin işlek caddelerinin trafik yükünü hafifletmek için Uğurhan Tunçata Caddesinde yol genişletme çalışmalarını gerçekleştiren Erzincan Belediyesi, burada bordür, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak caddeyi vatandaşların hizmetine sundu.
Asfalt çalışmaları yapılmadan önce Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddede kanalizasyon hatlarını kombine kanal temizleme aracıyla yüksek basınçlı su ile yıkayarak bacalarda biriken tüm atıkları vakumlama sistemiyle temizlediler.
Asfalt çalışmalarının yapıldığı sırada Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da çalışmaları yerinde inceledi. Cadde sakinleri de başkan Aksun’un ziyareti esnasında Aksun’a çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Başkan Aksun burada yaptığı açıklamada, “Erzincanlı hemşehrilerim hizmetin en iyisine layık. Trafiğin sıkıştığı caddelerin genişletilmesi gerektiği herkes tarafından bilinmekte. Bizde buranın genişletme kararını aldık ve bugün caddemizi ziyaret ettiğimizde cadde sakinlerimizin gayet mutlu ve memnuniyet içerisinde olduğunu gördük. Tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Uğurhan Tunçata Caddesinde yol genişletme çalışmaları bitti

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