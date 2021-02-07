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Uğurlu 13. kez Kayserispor maçını yönetecek

07.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Uğurlu 13. kez Kayserispor maçını yönetecek

Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 13.

Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 13. kez Hes Kablo Kayserispor maçında düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig’in 24. haftasında Erzurum’da oynanacak B.B.Erzurumspor-Kayserispor maçının hakemi olarak atanan Yaşar Kemal Uğurlu, ilk kez iki takım arasındaki bir maçı yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar 3 kez B.B.Erzurumspor’un maçını yönetirken 12 kez de Kayserispor’un maçında düdük çaldı. Hes Kablo Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği müsabakalarda sadece 4 kez kazanabildi.
Hes Kablo Kayserispor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği 12 maçta 4 kez kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 3 kez de yenildi. Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği son 7 maçta 1 kez kazanabildi. Bu maçlarda Yaşar Kemal Uğurlu, Kayserispor’a 30 sarı kart 2 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 19 sarı kart 1 kırmızı kart gösterdi. Kayserispor, Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak Kayserispor’un İzmir’de oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçını yönetmişti. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
Göztepe-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Kasımpaşa 1-0
Kayserispor-Başakşehir 1-1
Kayserispor-Bursaspor 1-1
Beşiktaş-Kayserispor 2-0
Bursaspor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Beşiktaş 1-1
Kayserispor-Antalyaspor 2-0
Kayserispor-Bursaspor 2-0
Akhisarspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Akhisarspor 0-2
Mersin İY-Kayserispor 1-2

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