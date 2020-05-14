YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Uğur’un kazananı Özge Sarıca oldu

Uğur’un kazananı Özge Sarıca oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 14.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

2020 dönemi Uğur’un sesi oldu.Düzce’de farklı sosyal faaliyetler yürüterek dikkatleri üzerine çeken Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, korona virüs tedbirleri nedeni ile evlerde kalan öğrencileri için farklı aktiviteler düzenlemeye devam ediyor.

2020 dönemi Uğur’un sesi oldu.
Düzce’de farklı sosyal faaliyetler yürüterek dikkatleri üzerine çeken Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, korona virüs tedbirleri nedeni ile evlerde kalan öğrencileri için farklı aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Daha önce geniş katılım ile gerçekleştirilen Uğur’un sesi adlı ses yarışması bu sefer online düzenlendi. Onlarca öğrencinin katıldığı yarışmanın son bölümünde Özge Sarıca ve Sude Büyükkaya yarıştı. Öğrencilerin kıyasıya yarış verdiği Uğur’un sesi ses yarışmasında kazanan Özge Sarıca oldu. Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi kurucusu Gökhan Sarıgül, “ Korona virüs nedeni ile evlerinde bulunan öğrencilerimiz için farklı aktiviteler yapmaya devam ediyoruz. Daha önce bire bir yaptığımız etkinliklerimizi sosyal ağlar üzerinden yapmaya başladık. Kariyer günleri programı gerçekleştirdik. Bu programda öğrencilerimizin gelecek hayatını şekillendirecek isimlerle telekonferanslar yaptırdık. Her yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Uğur’un Sesi’ ses yarışmasını bu yıl sosyal medya üzerinden gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yoğun bir katılım gösterdi. Kıyasıya bir mücadele oldu. Öğrencilerimiz evlerinde sıkılmadan güzel bir aktivite gerçekleştirdik. Final programında da öğrencilerimiz Özge Sarıca ve Sude Büyükkaya yarıştı. Yapılan değerlendirmeler ve oylama sonrasında 2019-2020 dönemi Uğur’un sesi ses yarışmasını Özge Sarıca kazandı. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Düzce Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
12:57
İkindi
16:51
Akşam
20:12
Yatsı
21:50

Düzce Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Tunç Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dr. Güngör "İnsan psikolojisinin en büyük tehdidi bilgi kirliliği"

Dr. Güngör "İnsan psikolojisinin en büyük tehdidi bilgi kirliliği"

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.