UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gündemir: "2021 firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma yılı olacak"

Aynı dönemde UHKİB'in ihracatının da yaklaşık yüzde 8 artışla 738,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Gündemir, "Ocak ayında 66,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren birliğimizin ihracatındaki artış oranı yüzde 10,32 oldu. Ancak sektör ihracatındaki artışın büyük bölümünün pariteden kaynaklı olduğunu da belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen yılın son aylarındaki bu artışın, ilk yarıdaki gerilemenin etkilerini hafiflettiğine değinen Gündemir, sektörün geçen sene dış satımının 2019'a göre yüzde 3,1 gerilemeyle 17,1 milyar dolar olduğunu aktardı.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önemli bir sınav verdiğini belirterek, 2021 yılının firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma yılı olacağı öngörüsünde bulundu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün büyük bölümünün, salgın döneminde devletin verdiği destekler, hızlı hareket edebilme yeteneği ve koruyucu maske gibi alanlarda üretime ağırlık vererek ayakta kalabildiğini kaydeden Gündemir, 2021 yılının, fırsatları olduğu kadar riskleri de barındırdığını vurguladı.

Gündemir, iki çeyrek sürmesi beklenen salgının bir yılı geride bıraktığını, bunun da pazarda bir açlık meydana getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde yurt içinde mağazalar kısıtlı olsa da çalışmalarını yapabildi. Ancak Avrupa'da durum çok farklı. Orada tamamen kapalılar. Aşının bulunması ve her ne kadar istenen hızda olmasa da aşılama çalışmalarından sonra mart-nisan aylarında pazarların yeniden açılması bekleniyor. Belki 2019 yılı gibi canlı olmayabilir ancak yine de hareket görülür. Böyle bir durum Türk firmaları için çok önemli bir fırsat yaratacaktır. Konteyner krizi nedeniyle AB'nin Uzak Doğu pazarından tedariki daha da güçleşecek. Biz tırlarla ihracatımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Hem pazara yakınlığımız hem de hızlı üretim bizi bir adım öne çıkaracak."