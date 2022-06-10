YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

10.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Buğra Ünal, finale çıktı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Ankara'da düzenlediği Dünya Kupası 4. Etabı'nda, milli sporcu Buğra Ünal, toplam 1170 puan ile finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün 36 sporcunun katılımıyla erkekler kategorisi yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkekler B grubu müsabakalarında yarışan Buğra Ünal, yüzme, eskrim, laser run etaplarından toplam 1170 puan alarak yarın yapılacak finale kalmayı başardı.

Dünya Kupası 4. Etabı'nda yarın kadın ve erkekler finali yapılacak. Pazar günü yapılacak karışık bayrak yarışında da Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal çifti temsil edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
GÜNCELLEME - Kırşehir'de Kızılırmak'ta erkek cesedi bulunduGÜNCELLEME - Kırşehir'de Kızılırmak'ta erkek cesedi bulundu
Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandıAdana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.