UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. Etabı

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Ankara'da düzenlediği Dünya Kupası 4. Etabı'nda, milli sporcu Buğra Ünal, toplam 1170 puan ile finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün 36 sporcunun katılımıyla erkekler kategorisi yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkekler B grubu müsabakalarında yarışan Buğra Ünal, yüzme, eskrim, laser run etaplarından toplam 1170 puan alarak yarın yapılacak finale kalmayı başardı.

Dünya Kupası 4. Etabı'nda yarın kadın ve erkekler finali yapılacak. Pazar günü yapılacak karışık bayrak yarışında da Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal çifti temsil edecek.



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