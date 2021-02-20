YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti

20.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dizi ziyaretler kapsamında Aydın’a gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 23 antik kenti ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın, Ege’nin en büyük arkeoloji müzesiyle de vatandaşların dikkatini çekiyor.

Bir dizi ziyaretler kapsamında Aydın’a gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti.
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 23 antik kenti ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın, Ege’nin en büyük arkeoloji müzesiyle de vatandaşların dikkatini çekiyor. Bu kapsamda Aydın’a gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etti. Helenistik ve Roma dönemine ait eserleri inceleyen Sybhia’ya, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız eşlik etti. Ege’nin en büyük müzesi olma özelliğini taşıyan Aydın Arkeoloji Müzesi’ni çok beğendiğini ifade eden Büyükelçi Sybiha, Müdür Abdulbari Yıldız’ı da Ukrayna’ya davet etti. Aydın genelindeki antik kent ve örenyerleri ile ilgili bilgi alan Sybiha, Arkeoloji Müzesi’ne hayran kaldığını dile getirdi.
Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden Büyükelçi Sybiha, Helenistik ve Roma dönemine ait sikke basım tekniğini de öğrenerek, kendi hatıra sikkelerini de bastı.
Gerçekleştirilen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Müze Müdürü Abdulbari Yıldız ise, nazik ziyareti için Büyükelçiye teşekkür ederek, Çoban Tanrısı olarak bilinen Pan’ın ve Aydın Arkeoloji Müzesi’nin sembolünün yer aldığı sikke ve anahtarlığı Büyükelçiye hediye etti. Hediyeleri kabul eden Büyükelçi Sybiha ise Ukrayna’nın tanıtım kitabını hediye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:46
Öğle
13:27
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Çondur Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Mobil ikram aracı bu kez belediye işçilerinin içini ısıttı

Mobil ikram aracı bu kez belediye işçilerinin içini ısıttı

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Tarihi Barbaros Bulvarı’na yeşil dokunuş

Tarihi Barbaros Bulvarı’na yeşil dokunuş

Kaymakam Şahin, hastanedeki çalışmaları inceledi

Kaymakam Şahin, hastanedeki çalışmaları inceledi

Aydın’da 2020-2021 Av sezonu değerlendirildi

Aydın’da 2020-2021 Av sezonu değerlendirildi

Aydın’ın yüzde 40’ı ormanlarla kaplı

Aydın’ın yüzde 40’ı ormanlarla kaplı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.