Ukrayna için gönderdiği yardım paketine not yazan gence tebrik mesajları geliyor

NEVŞEHİR (AA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğince başlatılan yardım kampanyasına destek amacıyla kıyafet gönderen genç, paketin içine bıraktığı notun büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine teşekkür mesajları alıyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kafe işleten Yusuf Aldağ (26), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya karar verdi.

Çeşitli kıyafetlerle birlikte askerdeyken kullandığı kamuflajı paketleyen Aldağ, içine Ukraynaca, "Merhaba, ben Yusuf. Eğer savaştan sonra hayatta kalırsan seni Türkiye'ye davet ediyorum. Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır." yazılı not bıraktı.

Kargoyla gönderdiği paketin içindeki notun, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından paylaşılmasının ardından Aldağ'a, Türkiye ve Ukrayna'dan çok sayıda telefon ve teşekkür mesajı geldi.

Aldağ, AA muhabirine, internette karşılaştığı yardım kampanyasına destek vermek için paket hazırladığını, içine bıraktığı not ile gündeme gelebileceğini düşünmediğini söyledi.

Savaşın bir an önce sona ermesini dileyen Aldağ, şöyle konuştu:

"Televizyonda gördüğümüz bir çocuğun bomba sesiyle ağlaması bizi etkiledi, eşim hamile olduğu için çok üzüldük. Sonuçta toprak için savaşıyorlar, ölmek de var dönmek de. Pakete çeşitli kıyafetler ile en üste de kendi askeri üniformam vardı, onu koydum. İş yerinde bulaşık yıkarken telefonum çaldı, Türkiye'den ve Ukrayna'dan telefon ve mesajlar gelmeye başladı. İngilizce yazarak anlaşıyoruz. Elimizden ne gelirse yardım yapmalıyız."

