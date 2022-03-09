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Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

09.03.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk vatandaşlarını taşıyan bir otobüs daha Ukrayna-Romanya arasındaki Siret sınır kapısından geçerek İstanbul'a hareket etti

SUCEAVA (AA) - Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda sürüyor.

Türk vatandaşlarını taşıyan bir otobüs daha bu akşam saatlerinde Romanya'nın Suceava şehrindeki Siret sınır kapısından geçerek İstanbul'a hareket etti.

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Emre Beke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Sumi kentinde yaşadığını söyledi.

Çatışmaların yaşandığı bölgede mahsur kaldığını ifade eden Beke, tahliye sürecinde Dışişleri Bakanlığının büyük destek sağladığını belirtti. Beke, "O bölgeden devletimizin sayesinde çıkmış bulunmaktayız. Devletimiz olmasaydı oradan çıkma imkanımız yoktu. Devletimizin sayesinde oradan çıkmış bulunuyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

Bölgede bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de Türk vatandaşlarına gıda malzemesi dağıttı.

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