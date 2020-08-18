YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ukrayna’dan Burhaniye’ye turizm köprüsü

Ukrayna’dan Burhaniye’ye turizm köprüsü

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonla Ukraynalı tur operatörleri Burhaniye’ye geldi.

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonla Ukraynalı tur operatörleri Burhaniye’ye geldi. Türkiye gezisi kapsamında ilçeyi gezen operatörler, bölge turizminin gelişimi noktasında Burhaniye’ye katkı sağlayacaklarını ifade etti.
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iki tur firmasının ana sponsorluğuyla düzenlenen turizm gelişim turlarına Burhaniye’de dahil oldu. Burhaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği işbirliğiyle Burhaniye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonda, Ukrayna’dan gelen 22 Tur operatörü 2 gün boyunca ilçenin deniz ve doğa ve tarih turizmini gezerek inceleme fırsatı buldu. Düzenlenen etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’da katılarak misafirlerle kahvaltı yaptı. Bölgesel yapısı, doğal güzellikleri ve deniz turizmiyle ilgili bilgiler alan tur operatörleri, yabancı turistlere yönelik yapacakları çalışmalarla özellikle Burhaniye’nin tanıtımına katkı sağlamayı planlıyorlar. Yapılan geziler sonrası Burhaniye’nin gerek tarihi ve kültürel değerleri gerekse de deniz turizmiyle yabancı turistleri ağırlayabilecek potansiyelde olduğunu belirten operatörler, Ukrayna’da bu bölgenin gelişimi yönünde çalışmalar yapacaklarını ve tavsiyelerde bulunacaklarını ifade etti. Tur operatörleri Antalya dışında bir Türkiye gördüklerini ve bunun olumlu etkilerini yaşadıklarını dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ında kahvaltıda bir araya geldiği organizasyona Ayrıca Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve İstanbul’dan ünlü tur firmalarının yöneticileri katıldı.
Burhaniye’nin başta Balıkesir ve sonrasında Türkiye adına bir şans olduğunu ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirerek bölgeye katkı sağlayacaklarını dile getiren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Burhaniye gerek tarihi, gerek kültürü, gerekse de deniziyle bölgenin cazibe merkezi oldu. Bu Burhaniye ve Balıkesir için büyük bir adım. Biz yerli turist haricinde yabancı turistleri de ağırlayabilecek projelerle vizyon yaratarak Burhaniye’nin her alanda gelişimi sağlayacağız” dedi.
Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal ise, İlçemize ilk defa böyle bir gurup geliyor. Konuklarımıza ilçemizi ve tesislerimizi gezdireceğiz. Burhaniye için bu tarz etkinliklere devam edeceğiz” şeklinde konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Sevimli kuş artık emin ellerde

Sevimli kuş artık emin ellerde

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:17
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:08
Yatsı
21:34

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Acar Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.