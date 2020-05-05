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Ukrayna'dan gelen 298 Türk vatandaşının Manisa'daki karantina süreci tamamlandı

MANİSA HABERLERİ  | 05.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Ukrayna'dan gelen 298 Türk vatandaşının Manisa'daki karantina süreci tamamlandı

MANİSA (AA) - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Manisa'da karantinada tutulan 298 kişi, tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Ukrayna'dan getirilen 298 kişinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Yurdundaki karantina süreci sona erdi.

Sağlık taramaları yapılan vatandaşlar, Manisa Valiliğinin tahsis ettiği otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina Kovid-19 Manisa

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Öğle
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Akşam
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Yatsı
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