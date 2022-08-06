YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

06.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyine belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı "Rojen" isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin denetiminin yarın sabah gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyorTürk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyor
Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandıKocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
İBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladıİBB'nin Büyükada'da açtığı plaj hizmet vermeye başladı

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:05
Yatsı
21:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.