Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyine belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı "Rojen" isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin denetiminin yarın sabah gerçekleştirileceği bildirildi.

