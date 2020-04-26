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Ukrayna'dan getirilen vatandaşa doğum günü sürprizi

TOKAT HABERLERİ  | 26.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Ukrayna'dan getirilen vatandaşa doğum günü sürprizi

Ukrayna'dan getirilen vatandaşa doğum günü sürprizi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yurtta gözlem altında tutulan Kızılgül Yazjumayeva'ya doğum gününde sürpriz yaptı.

Hazırladıkları pasta ile yurda giden görevliler, Yazjumayeva'nın 21'inci yaş gününü kutladı.

Kızılgül Yazjumayeva da sürpriz doğum günü kutlaması yapan görevlilere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
doğum günü sürprizi Tokat Ukrayna yeni tip koronavirüs

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