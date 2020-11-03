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Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.11.2020 21:18 | Son Güncelleme

The Kayseri Loft Hotel’de, Ukrayna’dan gelen 30 turizm acentesi temsilcisine hem Kayseri’nin yöresel yemeklerinin yapılışını gösterildi, hem de Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgi verildi.Otele konaklamaya gelen info grubu olarak adlandırılan temsilciler hem kayseri mantısı ve sushi yapmayı öğrendi hem de daha sonra yaptıkları yemekler kendilerine tattırıldı.

The Kayseri Loft Hotel’de, Ukrayna’dan gelen 30 turizm acentesi temsilcisine hem Kayseri’nin yöresel yemeklerinin yapılışını gösterildi, hem de Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgi verildi.
Otele konaklamaya gelen info grubu olarak adlandırılan temsilciler hem kayseri mantısı ve sushi yapmayı öğrendi hem de daha sonra yaptıkları yemekler kendilerine tattırıldı. Otelde yöresel ve turistik bilgiler verilen acenteler, bu yıl Kayseri’ye 50 bin turist getirmeyi hedefliyor.
Kayseri’nin bilinmeyen yöresellerini tanıtmak istediklerini söyleyen The Kayseri Loft Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Albayrak, “Ukraynalı misafirlerimize biz farklı bir şeyler göstermek istiyoruz. Herkesin yaptırdığı gibi değil de yöresel bir şeyler tattırmak istiyoruz. Sushi gibi değişik de bir açılım yapmak istedik. Geçen seneden beri yapıyoruz bunu. Workshop tadında hem yapıp hem yedikleri şeyler yapıyoruz. O kadar kültürel zenginliklerimiz var ki bunları yansıtamadığımızı düşünüyoruz. Bunları fark ettirmeye çalışıyoruz” dedi.
Misafirleri için akşam yemeğini renkli hale getirmek istediklerini söyleyen The Kayseri Loft Hotel Operasyon Müdürü Macit Sunar ise, “Öncelikle bizim info grubu olarak nitelendirdiğimiz yurt dışındaki acentelerin bölgeye gelerek, hem otelleri tanıyıp hem de bölgeyi tanıyarak daha sonrasında bunları kendi ülkelerinde satışını gerçekleştiriyorlar. Biz de gelen iş ortaklarımıza hem bölgemizi hem de otelimiz tanıtıyoruz. Takribi olarak şu an restoranımızda 30 tane acente var ve hepsi Ukrayna’dan geliyorlar. Erciyes bölgesini ve kayak turizmini pazarlamaya çalışıyorlar. Biz normal bir akşam yemeğinden ziyade biraz daha renklendirmek istedik. Bu işi standartların dışına çıkarmak istedik. İlave olarak, restoranımızın her iki tarafına da hem sushi hem de yöresel yemek workshopları düzenledik. Bunların içerisinde örneğin Kayseri Mantısının hamurunu gelen iş ortaklarımıza açtırıyoruz. Bunları kendilerinin yapmasını ve daha sonra pişirerek yemelerini sağlıyoruz. Bunlara ilave olarak hiç sushi yapmamış, daha öncesinde bunu tatmamış olanlara da hem bunun nasıl yapıldığını öğretiyoruz, hem de tatmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı Yulya bir acente temsilcisi de, “Ukrayna’da da mantımız var ama onlar daha büyük. Kayseri Mantısı küçük ve zor yapılıyor ama ilginç. Ukrayna ve Türk mutfağı farklı ama burada da çok fazla çeşit var. Türkiye kendi başına ünlü bir destinasyon ama Erciyes daha yavaş yavaş tanınmaya başladı Ukrayna’da. Biz de reklamını yaparak daha fazla turist getirmeye çalışacağız” dedi.
Yöresel yemeklerin yapımının öğretildiği Ukraynalı temsilciler, daha sonra açık büfede sunulan Kayseri lezzetlerinden tattılar.

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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büşra Akşehirlioğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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