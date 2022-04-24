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Ukraynalı sürücü arıza yapan tırı tamir ederken yaşamını yitirdi

24.04.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı sürücü arıza yapan tırı tamir ederken yaşamını yitirdi

EDİRNE (AA) - Edirne’de arıza yapan tırı tamir etmek isteyen Ukraynalı sürücü, hava tüpünün altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde ilerleyen Aleksandır Kuvik (42) idaresindeki AB 4655 HK plakalı tırın otoban gişelere 10 kilometre kala hava kompresörü arıza yaptı.

Tırı park eden sürücü Kuvik, arızalı alanı onarmak için aracın altına girdi. Hava tüpü üzerine düşen sürücü hayatını kaybetti.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, bölge trafik ve 112 ekipleri sevk edildi.

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