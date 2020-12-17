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Ula Belediye Başkanı Akkaya kurtarılamadı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.12.2020 16:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, kırsal Gölcük Mahallesinde kalp krizi geçirdi.

Ula Belediye Başkanı Akkaya kurtarılamadı

Muğla’nın Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, kırsal Gölcük Mahallesinde kalp krizi geçirdi. Başkan Akkaya, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Belediye çalışmalarını incelemek üzere gittiği kırsal Gölcük Mahallesinde rahatsızlanan Akkaya, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. 112 ambulans ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Akkaya, ambulans içinde ekipler tarafından sürekli olarak duran kalbi çalıştırılması için masaj yapıldığı öğrenildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahale rağmen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kurtarılmadı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürerken ailesi ve belediye çalışanları Acil Servis önünde toplandı. Akkaya’nın ölüm haberi üzerine yakınları fenalık geçirdi.
31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka’da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP’li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.

Ula Belediye Başkanı Akkaya kurtarılamadı

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