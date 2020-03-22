YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ula Belediyesi yaşlılar ve kronik hastalar için iş başında

Ula Belediyesi yaşlılar ve kronik hastalar için iş başında

MUĞLA HABERLERİ  | 22.03.2020 17:54 | Son Güncelleme

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Korona virüs önlemleri kapsamında açıklanan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağının ardından, ihtiyaçların giderilmesi hususunda sosyal destek ekibini görevlendirdi.İhtiyacı olan vatandaşların talep etmeleri durumunda sosyal destek ekibi anında yaşlıların hizmetinde olacak ve ihtiyaçları giderilecek.

Ula Belediyesi yaşlılar ve kronik hastalar için iş başında

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Korona virüs önlemleri kapsamında açıklanan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara gelen sokağa çıkma yasağının ardından, ihtiyaçların giderilmesi hususunda sosyal destek ekibini görevlendirdi.
İhtiyacı olan vatandaşların talep etmeleri durumunda sosyal destek ekibi anında yaşlıların hizmetinde olacak ve ihtiyaçları giderilecek. Halk arasında yapımına hemen başlanan bu uygulama memnuniyetle karşılandı. Devletin her kurum ve makamını yanında hisseden yurttaşlar, virüs önlemleri kapsamında alınan tedbir ve uygulamalardan memnun.
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya yaptığı açıklamada; “65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın Sokağa çıkma yasağından dolayı ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda belediyemiz sosyal destek ekibi iş başında Sizde ihtiyaçlarınız için sosyal destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz” dedi.
Ayrıca vatandaşlar 0(252) 242 30 08 nolu telefondan ekiplere rahatlıkla ulaşabilecekler.

Ula Belediyesi yaşlılar ve kronik hastalar için iş başında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Muğla Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
13:18
İkindi
16:45
Akşam
19:27
Yatsı
20:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Günizi Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Muğla boşanma hızında Türkiye 3’üncüsü

Muğla boşanma hızında Türkiye 3’üncüsü

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.