Ula’da kaza: 5 yaralı

Muğla’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında birisi ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Yumrukaya yönetimindeki 26 TL 867 plakalı araç Kızılağaç girişindeki ışıklara tali yoldan giriş yaparak Marmaris istikametine hareket ettiği sırada Marmaris istikametinden gelen Mutlu Tepe yönetimindeki 48 YF 274 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada Mutlu Tepe yönetimindeki araç kavşaktaki trafik ışıkları direğine çarparak durdu. Kazada Mutlu Tepe’nin kullandığı araç içinde bulunan Hülya Kara ağır yaralandı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Grup Amirliği AKS ekibi, 112 ambulans, polis trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan Hülya Kara itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Kazada Mutlu Tepe, Yılmaz Yumrukaya, Hülya Bacal ve Damla Yağan isimli vatandaşlar da hafif yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevke dildi.

Kaz sonrası karayolunda her iki tarafta da trafik akışı tek şerit üzerinden verildi. Araçların kaza mahallinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

