Ula’da korkutan deprem

AFAD verilerine göre saat 06.40’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

