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Ula’da korkutan deprem

23.04.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Ula ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ula’da korkutan deprem

AFAD verilerine göre saat 06.40’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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