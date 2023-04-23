Ula’da korkutan deprem

AFAD verilerine göre saat 06.40’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muğla ve ilçelerinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
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