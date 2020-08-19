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Ulaşım araçlarına korona virüs denetimi

EDİRNE HABERLERİ  | 19.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Trafik Zabıta ekipleri ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası il genelinde denetim gerçekleştirdi.Denetimlere Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da eşlik etti.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Trafik Zabıta ekipleri ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası il genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlere Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da eşlik etti. Ticari taksiler, toplu ulaşım araçları, camiler, lokantalar, restoran, kafe, kahvehaneler gibi birçok toplu yaşam alanı ekipler tarafından denetlendi, esnafın ve vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıca Edirne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ruhsat denetimi de gerçekleştirdi.
Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirneli esnafın ve vatandaşların genel anlamda tedbirlere uyduklarını belirterek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

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