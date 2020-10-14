UlaşımPark otobüsleri 1 ayda 2 milyon kilometre yol kat etti

1 ayda 2 milyon kilometre yol yapan UlaşımPark otobüsleri, dünyanın çevresini 50 kez dolaşmış gibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’ye ait otobüsler, 1 ayda 2 milyon kilometre yol kat etti. UlaşımPark otobüsleri 270 çevre dostu doğalgazlı aracı ile hafta içi günde 2 bin 879 sefer ve 81 bin 809 kilometre yaptı. Ayda ise toplamda 2 milyon 325 bin 966 kilometre yol kat eden otobüsler, dünyanın çevresini 50 kez dolaşmış gibi oldu.

Pandemi süresince birçok farklı ilde otobüs seferleri azaltılırken, UlaşımPark A.Ş. tam tersine sefer artırımına gitti. ‘Önce Sağlık, Sonra Ulaşım’ sloganı ile vatandaşların sağlıklı yolculuk yapabilmelerini sağladı. Araçların tamamında sağlıklı yolculuk adına belirli kısıtlamalar getirmeyi de ihmal etmedi. Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı tarafından alınan pandemi kuralları neticesinde Jest Marka araçlarda 11 yolcuya kadar seyahat izini verilerek, ayakta yolcu taşımacılığı kaldırıldı.

Breda marka araçlarında ise 55, Karsan’da 53, Man marka otobüslerde ise 88 yolcuya kadar müsaade edildi. Bu sayede daha az yolcu alınarak araçlarda sağlıklı, ferah ve pırıl pırıl bir yolculuk yapıldı. Seferlerin artırılması ile birlikte araçlara alınan kısıtlı yolcu taşımasında hiçbir vatandaş da mağdur edilmedi. Kontrol merkezi tarafından da anlık kontrol edilen araçlara kapasitesin üzerinde yolcu alınmasına müsaade edilmiyor. İhtiyaç halinde ek otobüs seferi yönlendirilerek sağlıklı yolculuk yapılması devamlı ve sürekli olarak sağlanıyor.

Sefer bitiminde başlayan temizlik macerası ise sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Temizlik ordusu tarafından Gebze, Plajyolu ve Körfez garajlarında karşılanan otobüsler teker teker temizleniyor. Otobüsler uzman profesyonel temizlik ekipleri tarafından yolcuların özellikle sık temas ettiği noktalar titizlikle temizleniyor. Temizlik bitiminde ise dezenfekte işlemi başlıyor.



