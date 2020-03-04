YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Ulaş’ta deprem ve yangın tatbikatı

Ulaş’ta deprem ve yangın tatbikatı

SİVAS HABERLERİ  | 04.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Sivas’ın Ulaş İlçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.Ulaş İlkokulunda Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri ve okul idaresi tarafından düzenlenen tatbikatlara öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı.

Ulaş’ta deprem ve yangın tatbikatı

Sivas’ın Ulaş İlçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.
Ulaş İlkokulunda Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri ve okul idaresi tarafından düzenlenen tatbikatlara öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Tatbikatta itfaiye erleri Mustafa Çağlak ve Bayram Göçebe öğrencilerin yangına nasıl müdahale edileceği ve deprem anında yapılması gerekenler konuda uygulamalı bilgiler verdi . Öğrencilerde deprem ve yangın bilincini arttırmak ve depremin olası riskleri en aza indirmek amacıyla öğrencilerin deprem ve yangında yapmaları gerekenler anlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Sivas Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:49
İkindi
16:00
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Emre Eczanesi
Merkez
Koçak Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta eğitime kar engeli

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.