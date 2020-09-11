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Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu, ilk toplantısını yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 11.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 26 Şubat 2019’da imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamına alınan Mersin Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu, ilk toplantısını yaptı.Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu Toplantısı, Mezitli’deki okul binasında gerçekleştirildi.

Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu, ilk toplantısını yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 26 Şubat 2019’da imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamına alınan Mersin Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu, ilk toplantısını yaptı.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu Toplantısı, Mezitli’deki okul binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi İsa Çani ve MTSO Meclis Üyeleri İsmet Sökün ile Serdar Yıldızgörer, Genel Sekreter Kadir Dölek’in yanı sıra Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Osman ile Müdür Yardımcısı Songül Arslan katıldı.
MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Çani’nin Protokol Yürütme Kurulu başkanlığına seçildiği ilk toplantıda, henüz daha 3’üncü yılında olan okulda yer alan Lojistik ve Dış Ticaret Bölümlerinin Mersin için önemi vurgulanırken, sektörün ihtiyaç duyduğu elemanların kalifiye hale getirilmesinde MTSO’nun, Milli Eğitimin ve diğer paydaşların üzerine düşen sorumluluklar ele alındı. Okul müfredatın da incelendiği toplantıda, eksik kalan derslerin ilave edilmesi, özel sektörün eğitime destek vermesi ve yabancı dil eğitiminin önemi vurgulandı.

Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu, ilk toplantısını yaptı

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