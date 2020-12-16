Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler. Bunun gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında büyük yatırımlarımız var." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılış töreni için geldiği kentte ilk olarak Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, burada, Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Daha sonra ziyaretine gittiği esnaflarla sohbet eden Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer'e de ziyarette bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Karaismailoğlu'na, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu ile protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret sonrasında gazetecilere, Türkiye için önemli bir proje olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışı için Aksaray'a geldiklerini söyledi.

Bugünkü törende, otoyolun tüm kısımlarının açılacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Edirne'den-Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısı sağlamış oluyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu gibi projeler ülkemiz için gurur verici projeler. Bunun gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında büyük yatırımlarımız var. Cumartesi günü 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı etabının 72 kilometrelik kısmını da faaliyete açacağız. Böylelikle 400 kilometrelik Yavuz Sultan Selim köprüsünün de içerisinde olduğu otoyolun tamamını bitirmiş olacağız. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük projeler. Ülkemiz için gurur dünya için örnek projeler. Bu projeler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecek. İnşallah ülkemize değer katan böyle büyük projeleri yapmaya devam edeceğiz."