Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Van PTT Baş Müdürlüğüne ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da PTT Baş Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Tuşba ilçesindeki PTT Baş Müdürlüğüne geldi.

Burada PTT çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kargoların işleyişi ve paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette Genel Müdür Gülten, Bakan Karaismailoğlu'na Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapılan Beğendik (Botan) Köprüsü temalı posta pulunu sundu.

Bakan Karaismailoğlu, Genel Müdür Gülten'e teşekkür etti.

Karaismailoğlu'na PTT Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt da eşlik etti.

