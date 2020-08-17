YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Van PTT Baş Müdürlüğüne ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Van PTT Baş Müdürlüğüne ziyaret

VAN HABERLERİ  | 17.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Van PTT Baş Müdürlüğüne ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van'da PTT Baş Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'da bulunan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Tuşba ilçesindeki PTT Baş Müdürlüğüne geldi.

Burada PTT çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kargoların işleyişi ve paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette Genel Müdür Gülten, Bakan Karaismailoğlu'na Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapılan Beğendik (Botan) Köprüsü temalı posta pulunu sundu.

Bakan Karaismailoğlu, Genel Müdür Gülten'e teşekkür etti.

Karaismailoğlu'na PTT Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Olay paylaşım! Şov yaptı Olay paylaşım! Şov yaptı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı

Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı

Sular çekilince soluğu orada aldılar

Sular çekilince soluğu orada aldılar

Van Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:16
Öğle
12:16
İkindi
16:01
Akşam
19:06
Yatsı
20:30

Van Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Boş ev alev alev yandı

Boş ev alev alev yandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.