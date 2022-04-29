Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Projelerimizi gerçekleştirirken insanımızı odağımıza alıyor, bütün planlarımızı milletimizin refahını artırmak hedefiyle oluşturuyoruz." dedi.

Valilik ve esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığına gelen Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, dünyada ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Savaşlar ve küresel ticaret savaşları ile uluslararası emperyal güçlerin baskılarının olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel oyunlarla ve içerideki piyonları ile mücadele ettiklerini belirten Karaismailoğlu, gayelerinin ülkenin, istiklali, istikbali, milletin refahı ve bölgenin huzuru ve istikrarı olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, üretmenin, kalkınmanın mücadelesini de verdiklerini dile getirerek, "Projelerimizi gerçekleştirirken insanımızı odağımıza alıyor, bütün planlarımızı milletimizin refahını artırmak hedefiyle oluşturuyoruz." dedi.

- "Elbette bunlarla yetinmeyecek, yolumuza devam edeceğiz"

Kamu yatırımlarını özel sektörün dinamizmiyle harmanlayarak dünyanın gıptayla izlediği projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 20 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin on yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar arasında ulaşımın her türünde uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bakanlık olarak yatırım yaptığımız her 9,5 milyar dolar ile 1 milyon insanımıza iş ve aş imkanı sunduk. Projelerimizle Türkiye'mizi doğu-batı, kuzey-güney ayırt etmeksizin, ülkemizin bütününü kalkındıracak, dünyayı Türkiye'ye bağlayacak yatırımları hayata geçirdik. Turkuaz rengi suyu ve beyaz kumları ile cennetten bir köşeyi andıran Salda'yı, ülkenin turizme açılan ilk mağarası olma unvanı taşıyan İnsuyu Mağarası'nı, Batı Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Hacılar Höyüğü'nü bağrında taşıyan Burdur'a daha konforlu, güvenli ve kısa sürede ulaşılsın diye büyük projeleri hayata geçirdik."

2003'te kentte sadece 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 266 kilometreye ulaştırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, 388 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yol yaptıklarını, Burdurluları yollarda konfor ve güvenle tanıştırdıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, Isparta ile Burdur arasındaki 21 kilometrelik Dostluk Yolu'nu 14 kilometreye düşürdüklerini, iki şehir arasındaki ulaşımın daha güvenli olmasını tesis ettiklerini dile getirdi.

Antalya'ya ulaşan Kızılkaya-Bozova-Korkuteli yolunu, Korkuetli Çavdır-Fethiye yolunu da yine güvenli, konforlu biçimde vatandaşların hizmetine sunduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Elbette bunlarla yetinmeyecek, yolumuza devam edeceğiz. Doğal ve tarihi güzellikleri ile öne çıkan Ağlasun ilçemizin ulaşım standartlarını yükseltecek, Antalya-Burdur yol ayrımı-Taşkapı-Ağlasun yolunun yapım çalışmalarını bugün başlatacağız. 19 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki projede ayrıca 2 hemzemin kavşak, 40 menfez, 6 istinat duvarı, 3 derivasyon kanalı inşa edeceğiz. Yolun yatay ve düşey standartlarını yükselterek görüş mesafesini artıracağız. Ağlasun ilçesi, Taşkapı, Çine ve Yeşilbaşköy beldesi başta olmak üzere bölgedeki yerleşimlere çok daha güvenli ulaşım imkanı tesis edeceğiz."

Karaismailoğlu, milletin kendilerine bir sorumluluk verdiğini, bu sorumluluğun hakkını teslim ettiklerini dile getirdi.

"Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak, o geleceği de milletimize sunduğumuz hizmetlerle, dev eserlerle aydınlatacağız. Türkiye'nin tüm şehirlerini birbirine bağlamakla yetinmeyecek, dünyayı Türkiye'ye bağlayacağız." diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz, yollarımızı, geçtikleri ve ulaştıkları yerlerdeki hayatı canlandıran akarsular gibi görüyoruz. Yolun medeniyet olduğuna inanan kadrolar olarak milletimize hizmet hedefine doğru tam yol ilerliyoruz. Çanakkale Köprüsü'nden Hakkari'deki Yüksekova Tünel'e kadar hummalı bir çalışma var. 700 bin çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceği, büyük, güçlü Türkiye için el birliğiyle çalışmaktayız. 28 bin 600 kilometreye çıkardığımız yollarla hem yakıttan hem de zamandan tasarruf ediyoruz. Yakıttan yılda 1 milyar litre bu yarımlar sayesinde tasarruf sağladık. 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Yaptığımız konforlu ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Son 20 yılda toplam 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bununla birlikte üretime 1 trilyon dolarlık, milli gelire 500 milyar dolarlık katkımız oldu.

2053 yılına kadar bütün planlamalarımızı yaptık. Büyük ve güçlü Türkiye, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olacak Türkiye için de önümüzdeki 30 yıl içinde 198 milyar dolarlık yatırım planımızı hazırladık. Demir, kara, hava yollarında ülkemizin büyüklüğüne yakışır projeleri yapmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu kutlu ayın tekrardan memleketimize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum."

Bakan Karaismailoğlu, MHP Burdur İl Başkanlığını da ziyaret etti.

