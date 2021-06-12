Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında konuştu:

AK Parti hükümetleri olarak 19 yıldır kara, hava, demir ve deniz yolları ile iletişim ve haberleşme konusunda ülke standartlarını katbekat yukarılara taşıdıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 96 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Allah'ın izniyle yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı ise 1 trilyon 555 milyon liraya ulaşacak." diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Ahlat-Karahasan-Malazgirt kara yolunun hayırlı olmasını diledi.

Bitlis'te Ahlat-Karahasan-Malazgirt kara yolunun açılışının ardından Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret eden Karaismailoğlu, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletin yıllarca beklediği, adeta yılan hikayesine dönmüş hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp hizmete sunduklarını söyledi.

Eski Türkiye'nin yollarının göz önüne getirilmesini isteyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce yollar nasıldı? Bozuk, tek şeritli, güvensiz yolları hatırlayın. Milletimizin konforunu, güvenli yolculuğunu düşünerek 19 yılda Türkiye'nin yollarını en üst standartlara getirdik. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde kara yolu yatırımlarımız aslan payını aldı. Ülkemizde 2002'den beri tam 22 bin 98 kilometre bölünmüş yol yaparak bölünmüş yol ağımızı 28 bin 199 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3 bin 523 kilometreye çıkardık. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometre ile 8 bin 187 kilometre otoyol ağına ulaşacağız. Demir yollarında da ciddi atılımlar gerçekleştirdik."

AK Parti hükümetleri döneminde 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa ettiklerini, toplam demir yolu ağını 12 bin 803 kilometreye yükselttiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2023'e dek yatırımlarla demir yolu oranını yüzde 60'a, demir yolu ağını da 16 bin 675 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.