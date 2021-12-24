Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Karabük'te inceleme ve ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karabük'te KARDEMİR Kavşağı Proje alanında inceleme yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, yapım ihalesi süreci tamamlanan KARDEMİR Kavşağı Proje alanında Vali Fuat Güler'den bilgi aldı.

Projeyi harita üzerinde inceleyen Karaismailoğlu, daha sonra Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçerek öğrencilerin çalışmalarını yerinde gördü.

Öğrencilerle sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Tarihi Cinci Hanı'ndaki Kahve Müzesi'ni gezen Karaismailoğlu, ardından Bizim Radyo Televizyonu'na geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve kurum müdürleri eşlik etti.

