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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Kars Lojistik Merkezi ziyaretinde konuştu:

19.11.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kuzey koridor olan Rusya'dan geçen koridordaki kapasitenin yüzde 30'unu ülkemizden geçen orta koridora almak hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve politikalarımız devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey koridor olan Rusya'dan geçen koridordaki kapasitenin yüzde 30'unu ülkemizden geçen orta koridora almak hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve politikalarımız devam ediyor." dedi.

Kars'taki programları kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Kars Lojistik Merkezi'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, burada incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve bununla ilgili altyapı yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımlarında demir yolunun payını yüzde 60'lara kadar çıkaracaklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılmasıyla artık Uzak Doğu'dan Uzak Avrupa'ya kadar kesintisiz ortak koridordan demir yolu işletmeciliği başladı. Pekin'den Londra'ya artık trenlerimiz sık sık ticarete, lojistiğe başladılar. Kuzey koridor olan Rusya'dan geçen koridordaki kapasitenin yüzde 30'unu ülkemizden geçen orta koridora almak hedefimiz var. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve politikalarımız devam ediyor."

Karaismailoğlu, şu anda 4 bin kilometreye yaklaşan demir yolu yatırımlarının bulunduğunu, hızlı tren hatlarında da yük taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

- "Kars Lojistik Merkezi'nin altyapı çalışmaları tamamen bitti"

Lojistik maliyetlerinin düşürülmesinde demir yolunun önemli olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Biz de limanlarımızı, OSB'lerimizi, sanayilerimizi demir yolu hatlarımıza, limanlarımıza bağlıyoruz. Tabii orta koridorun Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun açılmasıyla birlikte bu kadar işlevsel hale gelmesi Kars'ı önemli bir merkez haline getirdi. Kars Lojistik Merkezi de çok aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Bundan sonra bu artarak devam edecek. Kars Lojistik Merkezi'nin altyapı çalışmaları tamamen bitti. Bu merkezin ikinci etap çalışmaları hazırlıklarını yapıyoruz." diye konuştu.

Hem kara yolunda hem de demir yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kars Lojistik Merkezi'nin orta koridorun merkezinde olması, Pekin'den Londra'ya uzanan demir yolu hattında olması çok önemli bir işlevsel görev görecek. Tabii aynı zamanda Azerbaycan'daki, Karabağ'daki gelişmeler, Zengezur koridorunun açılması, Nahçivan ile Türkiye'nin direkt Azerbaycan ile bağlantısı olması ve Nahçivan koridorundaki yol bağlantıları ve bizim de Nahçivan ile olan demir yolu bağlantılarıyla ilgili planlarımız devam ediyor. Kars-Iğdır-Dilucu demir yolu hattımızda planlarımız içinde çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde 2002 yılı öncesi çok ihtiyaç olan ve son derece yetersiz olan kara yolu altyapısını son 19 yılda çok büyük gelişmelerle iyi bir seviyeye getirdik."

Karaismailoğlu, kara yollarında yatırımların hiçbir zaman bitmeyeceğini ancak demir yolu ağırlıklı bir döneme girdiklerini vurgulayarak, "4 bin kilometrenin üzerinde demir yolu çalışmamız devam ediyor. Bunlar artarak devam edecek. Ulaştırma ve lojistik master planlarımız çerçevesinde ülkemizin önemli noktalarına demir yolu hattı çekmek için çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

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