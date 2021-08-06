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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

06.08.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Devletimiz çok güçlüdür, vatandaşlarımızın da devlete güveni tamdır. İnşallah diğer bölgelerdeki yangınları bitirmek için gücümüzü artık o taraflara aktaracağız" - "Bir taraftan yangınla mücadele ederken bir taraftan yangının söndürüldüğü bölgelerde afetin izlerini ortadan kaldırmak için bakanlarımızla olağanüstü bir hızla bu mağduriyetleri bir bir ortadan kaldırıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devletin çok güçlü, vatandaşların da devlete güveninin tam olduğunu belirterek, afetin izlerini ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, yürüttükleri büyük mücadelenin bugün 10'uncu gününde olduklarını, yangınların söndürülmesinde büyük çaba gösteren, cansiperane savaşan tüm personele minnettar olduğunu, gurur duyduklarını söyledi.

Yangın kontrol altına alındığı için buruk da olsa sevinçli olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya bölgesindeki yangınların sonuna geliyoruz. Ama 10 gün içerisinde Türkiye'nin her tarafından buraya koşarak gelen tüm çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımız ve kurumlarımızın çok değerli personeline, yüzlerce iş makinesi, itfaiye araçları, arazözler ile gece gündüz uyumadan 24 saat çalışan, büyük mücadele veren arkadaşlarımıza minnettarız. Bu, Türk milletinin vatandaşına, milletine, devletine, memleketine sahip çıkmasının bir sonucudur. İnşallah Muğla'daki yangınları da en kısa sürede söndüreceğiz."

Karaismailoğlu, milletin devletine güveninin tam olduğunu, devletin milletin hizmetinde, milletine sahip çıkmasıyla tüm yangınların üstesinden geleceklerini ifade etti.

Afetin izlerini de kısa sürede ortadan kaldıracaklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bir taraftan yangınla mücadele ederken bir taraftan yangının söndürüldüğü bölgelerde afetin izlerini ortadan kaldırmak için bakanlarımızla olağanüstü bir hızla bu mağduriyetleri bir bir ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, görülmemiş bir afet yaşadıklarını, yangınlarda yoğun bir mücadele verildiğini belirterek, "Bunun da üstesinden devletimizin gücüyle gelmeye başladık, inşallah diğer bölgelerdeki yangınlar da ortadan kısa sürede kaldırılacaktır. Devletimiz çok güçlüdür, vatandaşlarımızın da devlete güveni tamdır. İnşallah diğer bölgelerdeki yangınları bitirmek için gücümüzü artık o taraflara aktaracağız." ifadelerini kullandı.

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