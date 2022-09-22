Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu:

SİİRT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolu'na ilişkin, proje kapsamında, toplam uzunluğu 666 metreyi bulan 2 viyadük ile yine toplam uzunluğu 500 metre olan 10 köprünün yer aldığını belirterek, "2025 yılında hizmete açılmasıyla bir yılda zamandan ve akaryakıttan toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Projemizle 4 bin 136 ton egzoz emisyonundan kurtulmuş olacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Karaismailoğlu, Siirt-Tillo Çevre Yolu'nda gerçekleştirilen Siirt-Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak ülkenin kalkınması, halkın refah seviyesinin yükselmesi adına Türkiye'nin dört bir yanında var güçleriyle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu bu kadim şehre hükümetin bir üyesi olarak dördüncü kez geldiğini dile getiren Karaismailoğlu, Siirt'e her geldiklerinde ya bir temel attıklarını ya da dev bir projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

11 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaretiyle Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nü hizmete açtıklarını, 4 Aralık 2021’de de Zarova Köprüsü'nün açılışını yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, 20 yıllık hükümetleri döneminde ülke genelinde tüm ulaşım sistemlerindeki dev yatırımlardan ve hizmete açtıkları büyük yatırımlardan Siirt'in de hak ettiği payı aldığını vurguladı.

Karaismailoğlu, bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar liraya yakın harcama yaptıklarını anlatarak, Siirt'in bölünmüş yol uzunluğunu 7 kilometreden 18 kat artırarak, 129 kilometreye ulaştırdıklarını bildirdi.

- "Bir yılda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

İl genelindeki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 2 kilometreden, 90 kilometreye yükselttiklerini belirten Karaismailoğlu, hükümetleri döneminde Siirt'te 168 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi yaptıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 2 bin 756 metreyi bulan 24 köprüyü hizmete açtıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Siirt genelinde devam eden 8 ayrı kara yolu projemizin toplam bedeli 8 milyar liraya ulaşmakta. Bugün temelini atmakta olduğumuz Siirt-Pervari kara yolu da bu önemli yatırımlarımızdan birisi. 15 Ağustos 2022'de yapımına başladığımız projemizin uzunluğu 64 kilometredir. Proje kapsamında toplam uzunluğu 666 metreyi bulan 2 viyadük ile yine toplam uzunluğu 500 metre olan 10 köprü yer almaktadır. Siirt-Pervari yolumuzun tamamlanmasıyla yolun fiziksel standartlarını yükselterek, daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Mevcut yola göre de yol mesafesi yaklaşık 8 kilometre kısalacak. Siirt Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayacak yol ile birlikte değişen güzergah üzerindeki bölgelerde, ekonomik ve sosyo-kültürel yönden oldukça canlanma olacaktır. Başta Siirt fıstığı olmak üzere bölgede yetişen tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışına nakli de kolaylaşacaktır. Yol projemiz, ayrıca terörle mücadele faaliyetlerimize de lojistik destek sağlayacaktır. Projemizin 2025 yılında hizmete açılmasıyla birlikte bir yılda zamandan ve akaryakıttan toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yol projemizle, 4 bin 136 ton egzoz emisyonundan kurtulmuş olacağız."

Bu proje ile Siirt il sınırlarında yapımı devam eden 18 kilometrelik Eruh Belediyesi'ne ait şehir içi yollarının toprak ve sanat işlerini de bu yıl tamamlayacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, 45 kilometrelik Eruh- Fındık Yolu'nu, 24,4 kilometrelik Siirt-Kurtalan bölünmüş yol ile birlikte 15 kilometrelik Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu'nu ve 57 kilometrelik Siirt-Eruh Yolu'nu da 2023 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Karaismailoğlu, uzunluğu 23 kilometre olan Kozluk-Baykan ve 18 kilometrelik Şırnak-Pervari-Narlı ayrımı yollarda da çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

- "Ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk"

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturu ile nice yatırım ve dev projelerin AK Parti döneminde hayata geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, ekonomi alanında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat miktarını, 2021 yılında yeni bir rekor kırarak 225 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünya ticaret hacminden aldığımız pay yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. 2022 yılı ihracat hedefimizi 250 milyar dolar olarak belirledik. Salgın döneminde G20 ülkeleri arasında en hızlı toparlanan ülkelerin başında olduk. 100 yılda yapılmayan yatırımları 20 yıla sığdırdık. En önemlisi AK Parti ile demokrasi güç kazandı ve devlet milleti ile kaynaştı. Türkiye'nin ayağına vurulmuş prangaları kırdık. Terör örgütleri, askeri darbeler, statükocu vesayet ve bürokrasi ile yıllarca ülkemizin gelişmesini, büyümesini, dünyada hak ettiği yeri almasını maalesef sabote ettiler. Yıllar boyunca ülkemizde kadınlarımız başörtülü, başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradı. Cumhurbaşkanı'mıza Siirt'teki bir konuşması ile cezaevinin yolunu gösterdiler. Tüm bu adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen Cumhurbaşkanımız o dönemde yine Siirt'ten milletvekili seçilerek kutlu davasına sahip çıktı ve bu davanın en öndeki lideri oldu. AK Parti'yi sizler yani milletimiz kurdu. Partimiz hiçbir zaman millete sırtını dönmedi. Milleti dinledik, milletin istediği ne varsa yapmak üzere var gücümüzle çalıştık. Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk."

Kara yollarındaki ulaşımı hızlı, güvenli, konforlu hale getirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, konforlu ve emniyetli yollarla ulaşımın kalitesini yükselttiklerini belirtti.

Bugün Siirt'te bu kent ve ülke için çok kıymetli dev bir projenin daha temelini atacaklarını belirten Karaismailoğlu, projeyi en kısa zamanda tamamlamak için 7 gün 24 saat yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade etti.

- En kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla sürecek

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da Siirt-Pervari Yolu'nun 5,2 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 58,6 kilometresinin sathi kaplamalı olmak üzere toplam 63,8 kilometre uzunluğunda, tek yol standardında projelendirilerek, yapım çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek trafik akışını rahatlatacak projenin tamamlanmasıyla Siirt Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın rahatlayacağını anlatan Uraloğlu, başta sanayi olmak üzere şehirlerin gelişimini sağlayan tarımsal, ticari, turistik etkinliklerin, bölgenin ulaşım imkanlarıyla yakından ilgili olduğunun bilinciyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Uraloğlu, Siirt-Pervari Yolu'nun en kısa sürede ülke ve bölge halkının hizmetine sunulmasını temenni ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

- "Yatırımlar, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in çağdaş ve yeniliklere açık insanların yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu vurguladı.

İlin aynı zamanda hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, farklı dillerin ve kültürlerin yaşadığı bir kardeşlik şehri olduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, şöyle dedi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik güven ve istikrar ortamını bozarak, kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya çalışan hain terör örgütüne karşı gerçekleştirilen kararlı ve inançlı mücadele sonucunda, bölge halkımız yatırım ve hizmetlerle buluşmuş, yaşam standartları daha da yükselmiştir. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlar, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Siirt, özellikle enerji, madencilik, ulaştırma, tarım ve hayvancılık, turizm alanlarında cazibe merkezi haline gelecektir. Siirt'in ve Pervari ilçemizin çehresini değiştirecek, medeniyetin en önemli göstergelerinden olan bu yolda yoğun bir araç trafiği yaşanmaktadır. Zaman zaman trafik kazalarının da yaşandığı bu yol tamamlandığında, vatandaşlarımız yüksek standartta, keyifli ve güvenli bir yolculuk yapacaklardır. Bu yol tüm Siirtlilerin ve bölge halkının da en önemli beklentisidir."

Törende, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de bir konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu'nun da katılımıyla butona basılarak Siirt-Pervari Yolu'nun temeli atıldı.

