Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarihi Uzunköprü'nün restore edileceği müjdesini verdi

Bugünün gereksinimlerini karşılarken, yarınımızı da kuran projelerle, ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerle Türkiyemiz'i dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda destekliyoruz."

"Ülkemizin bütünsel kalkınmasına omuz veren altyapı yatırımlarımız bugün Avrupa ve Asya arasında ulaşımın her modunda bir köprü olduk. Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemize ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor.

Edirne'den Kars'a, doğu-batı, kuzey-güney ayırt etmeksizin ülkenin her köşesinde 18 yıldır ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

Burada konuşan Karaismailoğlu, Edirne programının son bölümünü "dünyanın en uzun taş köprüsü" olan Uzunköprü'de tamamladığını söyledi.

EDİRNE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Uzunköprü'nün aslına uygun olarak restore edileceğini bildirdi.

- Ata yadigarı köprüler restore ediliyor

Yatırımlar arasında yüzde 62'lik oranla karayollarının birinci sırayı aldığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2003 yılında ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 100 kilometre iken, 21 bin 603 kilometre daha ilave ederek, bu standarttaki yol uzunluğumuzu, yaklaşık 28 bin kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollar, başta can ve mal güvenliğimizi sağlarken ulaşımı ülke sathında hızlı, kesintisiz ve konforlu hale getirdi.

Geçtikleri, her köyü kasabayı, ili, ilçeyi ekonomik açıdan canlandırdı, refah getirdi, bereket getirdi. Bizler karayollarımızı reformist bir bakış açısıyla inşa ederken yol üzerindeki ata yadigarı tarihi köprülerimizi de aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz."

- "373 tarihi köprü restorasyonu tamamlandı"

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğinde, Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle 2003 yılında bu yana 373 tarihi köprünün restorasyonunun tamamlayarak, mirasa olan sorumluluğu yerine getirdiklerini vurguladı.