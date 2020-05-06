Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu TOBB sektör temsilcileriyle görüştü:

Karaismailoğlu, ülke olarak Kovid-19 salgınına karşı çok çetin ve başarılı bir mücadele sürdürüldüğünü ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak salgın döneminde, tüm sektörlerin desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tüm tedbirleri vakit kaybetmeden uygulamaya geçirdiklerini anlattı.

Toplantıda konuşan Karaismailoğlu, "Ülkemizin normalleşme takvimi açıklandı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu toplantıya, TOBB'a bağlı ulaştırma ve lojistik, sivil havacılık, kara yolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyon alanlarının temsilcisi olarak katılan meclis üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektörlerde yaşanan sıkıntıları ve ihtiyaçları Karaismailoğlu'na aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle bir araya geldiği video konferansta, iş insanlarına sıkıntılı günlerin yakında geride kalacağı mesajını verdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle azalan taleplerden dolayı özellikle ulaşım ve bilişim sektörlerinin sıkıntılı günler yaşadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu nedenle vakit kaybetmeden bizler de salgın sonrası normalleşme sürecine iyi hazırlanmalıyız. Bu noktada da sektörün ihtiyacı olan ve bugün bu toplantıda belirtilen konuları masaya yatırarak gerekli tedbirleri de alacağız." diye konuştu.

- "Şantiyelerimizde tüm tedbirleri aldık ve çalışmaya devam ettik"

Ankara-Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, Rize-Artvin Havalimanı ve Filyos Limanı gibi büyük projelerin yapımına devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Salgın bize engel olmadı. Şantiyelerimizde koronovirüse karşı tüm sağlık tedbirlerini aldık ve gerekli tüm ayarlamaları yaptık." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ticaret hacminde de küçülme olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ama elbet bu salgın ilelebet sürmeyecek ve bitecek. Sayın Cumhurbaşkanımız müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarda, ülkemiz ve milletimiz adına en yüksek kazanımı sağlama bilinciyle çalışıyoruz."