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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da incelemelerde bulundu

13.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı süren Yeni Zigana Tüneli'nde gerçekleştirilen ışık görme töreninin ardından kentin çeşitli bölgelerinde devam eden ulaşım yatırımlarını inceledi.

Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sürdürülen Kanuni Bulvarı Projesi ile Değirmendere tünellerinin şantiyelerini ziyaret eden Karaismailoğlu, çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, Maçka Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.

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