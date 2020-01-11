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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Yalova’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Yalova’da

YALOVA HABERLERİ  | 11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yalova’da ülkedeki karayolları üzerindeki tünellerin uzunluğunun 500 kilometreye ulaştığını açıkladı.Yalova Tersaneler Bölgesindeki gemi indirme törenine katıldıktan sonra Yalova Valiliğini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol karşıladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Yalova’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yalova’da ülkedeki karayolları üzerindeki tünellerin uzunluğunun 500 kilometreye ulaştığını açıkladı.
Yalova Tersaneler Bölgesindeki gemi indirme törenine katıldıktan sonra Yalova Valiliğini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol karşıladı. Valiliğe girişinde hatıra defterini imzalayan Bakan Turhan ardından Yalova ile ilgili Vali Muammer Erol’dan bilgiler aldı. Burada ülkedeki tünellerin uzunluğu konusunda bilgiler veren Bakan Turhan karayolları üzerindeki tünellerin uzunluğunun 10 kat arttığını belirtti. Bakan Turhan, “Yalova sanayisi ile gelişen bir il. Konum itibarı ile limanın ve deniz ulaşımın bulunması, karayolu ağının yaygın olması, bu bölgede OSB ve sanayinin gelişmesinin en büyük etkeni. Bu OSB’lerin mevcut ulaşım akslarına bağlantılarına çok önemli çok sıkıntı olacak bir durum değil. Bunlar kısa bağlantılardır. Plan ve projeler yapıldıktan sonra hayata geçerler. Yalova-Armutlu yoluna gelince; uzun yıllardır devam eden bir çalışma. Eski yolun sahilden devam etmesi ve düşün standartlı bir yol olması. Bu bölgede özellikle artan turizm trafiğini karşılamakta zorlanması. Bu güzergahın tünelli, viyadüklü ve yüksek standartlı bir yol olarak bu projenin sahibi olan Karayolları Genel Müdürlüğü bunu yeniden ele aldı, düzenledi ve bu güzergahta 6 adet tünel ve viyadüklerle insanımızın daha rahat, kolay ve hızlı şekilde Yalova’dan Armutlu ve hatta Gemlik’e gitmesini sağlayacak bir hale getirecek. Artık tünel ve viyadük yapmak ülkemize zor gelmiyor. Devletimiz güçlendikçe. Devletimiz ve ülkemizde iş yapan insanımızın iş üretme kabiliyeti gücü arttıkça, yollarımızın standartlarını yükseltiyoruz. Bundan 20 sene önce ülkemizin karayolları üzerinde 49,5 kilometre tünel vardı. Şu anda Karayolları ağımız üzerinde demir yolları hariç tünellerin uzunluğu 500 kilometre. 10 kat arttı. Duble yolların uzunluğunu da tek olarak sayıyoruz. Eskiden hizmet veren tünelleri tek tüp olarak 50 kilometreyi sayıyorduk. Şimdi çift tüp olanları tek kilometre sayıyoruz. Yani duble olan bir yolun tünelini ikiyle çarpmıyoruz. 1 kilometre diyoruz. Bu 500 kilometrelik tünelin büyük çoğunluğu duble. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Milletimize artık bu tip hizmetleri yapmak zor değildir” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Yalova’da

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