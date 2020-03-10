YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, şehit ailesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, şehit ailesini ziyaret etti

TRABZON HABERLERİ  | 10.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, şehit ailesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Turhan, şehit Kadir Tuncer'in Pelitli Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, babası Oktay ve annesi Seher Tuncer ile aile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Osman Aydın'ın dua ederek Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyarette Turhan, şehit Tuncer ile ve bu milletin evladı olmakla gurur duyduklarını söyledi.

Vatan toprağı için verilen büyük mücadelelere değinen Turhan, şöyle devam etti:

"Tarihte de verilmiş, geçmişte de verilmiş, bugün de veriyoruz, bundan sonra da vereceğiz. Her millete vatanı için şehit olmak nasip olmuyor. Bu bizim inancımızda var. 'Şehitler ölmez' diyoruz. Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de ayetinde 'Siz onlara ölü demeyin.' diyor. Onlar hayattadırlar. Onlar bizim aramızdadır. Bizim yanımızdadır. Vatanın müdafaası, korunması için mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize milletimizin yanındadır. Biz böyle inanıyoruz ve bu böyledir. Çünkü bu, Kur'an-ı Kerim'de bizzat ayetle sabittir."

Bakan Turhan, hafta sonu İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" toplantısında, şehit annelerinin de olduğunu belirterek, "Şehit anasının söyledikleri, duyguları, biz onu ifade edemiyoruz. 'Evlatsız, eşsiz, babasız ve çocuksuz yaşarız ama vatansız yaşayamayız.' diyor bir tanesi, Çok güzel sözler." ifadesini kullandı.

Şehit babası Oktay Tuncer ise "Rabbim evladımızdan razı olsun. Bizi böyle bir şerefe nail etti. Vatan sağ olsun. Sözün bittiği yer. Yanıyoruz, acımız çok büyük ama elden bir şey gelmez. Allah'ın takdiri neyse biz boyun eğdik. Eğmek de zorundayız. Bu vatan varsa biz varız. Bu vatan yoksa biz kimiz ki?" dedi.

Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer Trabzon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafiğe havadan helikopterli denetim

Trafiğe havadan helikopterli denetim

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Güner: “Daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var”

Güner: “Daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var”

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor

Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor

Trabzon Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:37
İkindi
15:52
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Trabzon Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Başkaya Eczanesi
Ortahisar
Serap Eczanesi
Ortahisar
Yurdum Eczanesi
Ortahisar
Zümrüt Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Akcaabat
Rabia Eczanesi
Akcaabat
Sağlık Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Trabzon'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Trabzon'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.