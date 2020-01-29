Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti:

ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'nin (TÜLOMSAŞ) Türkiye'deki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, "Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir." dedi.

TÜLOMSAŞ'ı ziyaret eden Turhan, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ar-Ge Merkezi'ni, lokomotif fabrikasını, Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi'ni gezen Turhan, bir dizel lokomotif motorunun testini de gerçekleştirdi.

Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ tarafından üretilen ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi olan DE10000'i kullandı.

Turhan daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in bulunduğu TÜLOMSAŞ müzesini gezerek otomobili inceledi.