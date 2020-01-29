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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti:

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

"TÜLOMSAŞ ülkemizdeki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri üretiyor. Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz" - "Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir"

ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'nin (TÜLOMSAŞ) Türkiye'deki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, "Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir." dedi.

TÜLOMSAŞ'ı ziyaret eden Turhan, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ar-Ge Merkezi'ni, lokomotif fabrikasını, Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi'ni gezen Turhan, bir dizel lokomotif motorunun testini de gerçekleştirdi.

Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ tarafından üretilen ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi olan DE10000'i kullandı.

Turhan daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in bulunduğu TÜLOMSAŞ müzesini gezerek otomobili inceledi.

- Valilik ziyareti

Programı kapsamında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı da ziyaret eden Turhan, valilik şeref defterini imzaladı.

Turhan gazetecilere yaptığı açıklamada Eskişehir ve TÜLOMSAŞ'ın Türkiye için önemine işaret etti.

Eskişehir'in eğitim, kültür, turizm ve sanayi merkezi olduğunu vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ulaştırma altyapısında önemli yatırımlar yaptık. Bölünmüş yollar, havaalanları, limanlar yaptık. Demir yolları da yaptık. Onun da endüstrisini TÜLOMSAŞ'ta, Türkiye lokomotif ve motor sanayinin kurulduğu Eskişehir'de başlattık. Şimdi hızlı trenler yapıyoruz. Hızlı tren yolları yapıyoruz. Yüksek hızlı tren hatları inşa ediyoruz. Bunlar için kullanılacak olan tren setlerimizi, trenlerimizi, lokomotiflerimizi inşallah, burada, bu tesiste yapıp, demir yollarımızda hizmete sunacağız. Şu anda yüksek hızlı tren setlerini yurt dışından getiriyoruz. Ama TÜLOMSAŞ ülkemizdeki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri üretiyor. Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir."

TÜLOMSAŞ'taki Ar-Ge Merkezi'nde 100'ün üzerinden mühendisin çalıştığını ifade eden Turhan, "Bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız." dedi.

Bakan Turhan, fabrikada üretilen trenlerin parçalarının önemli bir kısmının 27 şehirde yan sanayisi bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu fabrikada 1400'ün üzerinde işçi çalışıyor ama yan sanayiyle beslediği işçi sayısı 20 binin üzerinde. Bu geleceğin teknolojisi ve önemli bir sanayi kolu, sektörü. Özel sektörümüzü de bu alanda teşvik ederek yatırım yapmalarının önünü açarak 11. Kalkınma Planımızda öncelikli sektörler arasında olan yüksek hızlı tren teknolojisini inşallah geliştireceğiz. Dünyada bu alanda söz sahibi olmaya kararlıyız. Emin adımlarla yürüyoruz."

Bakan Turhan, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle basına kapılı görüşme gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir TÜLOMSAŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Yüksek Hızlı Tren

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