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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Güvenpark'ta oluşan çukura ilişkin açıklama:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Güvenpark'ta oluşan çukura ilişkin açıklama:

07.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yapımı devam eden AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda, merdiven tünelinin kazısı sırasında zeminde boşalma meydana gelmiştir. Park içinde yüzeyde yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluşmuştur" - "Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan tedbirler hızlıca alınmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda merdiven tünelinin kazısı sırasında Güvenpark'ta zemin boşalmasından kaynaklı yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluştuğunu, herhangi bir can ve mal kaybı olmadan tedbirlerin hızlıca alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapımı devam eden AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun Kızılay istasyonunda, merdiven tünelinin kazısı sırasında zeminde boşalma meydana gelmiştir. Park içinde yüzeyde yaklaşık 15 metre çaplı bir çukur oluşmuştur. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadan tedbirler hızlıca alınmıştır. Çevre emniyet tedbirleri de alınarak, zemin boşalmasından kaynaklı oluşan boşluğun betonla doldurulma faaliyetine başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başkentin simge parklarından Kızılay Güvenpark'ta öğle saatlerinde park içindeki yürüyüş alanında çukur oluşmuştu. Söz konusu alan şeritlerle kapatılırken nedeninin tespiti amacıyla çalışma başlatılmıştı.

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