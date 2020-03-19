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Ülke dışındaki milli sporcuların koronavirüs açıklaması

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Dünyayı ve Türkiye'yietkisi altına alan 'koronavirüs' vakasının ardından Japonya’nın Toyoto Auto Body Queenseis takımında voleybol oynayan Neriman Özsoy ve Fransa’nın Nantes Reze Basket takımında forma giyen milli basketbolcu Merve Aydın, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yetkililerin uyarılarına uymanın önemine vurgu yapan Neriman Özsoy, "Mart ayında Japonya’da oynanması planlanan İmparatoriçe Kupası’nın iptalinden kısa bir süre önce ülkeme geri döndüm ve 14 günlük karantina sürecine ben de uyuyorum. Bakanlığımızın koronavirüse karşı aldığı önlemler mutluluk verici. Sağlık Bakanlığımızın bizi uyardığı konulara lütfen dikkat edelim, gerekmedikçe evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Temizliğe bu dönemde daha fazla özen gösterelim. Yetkililerin bizi uyardığı noktalara dikkat ederek, en azından bu periyotta çok daha titiz davranarak bu dönemi en az kayıpla geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

“JAPONYA, OLİMPİYATLARI PLANLANAN ZAMANDA YAPMAYI HEDEFLİYOR”

Tokya’da düzenlenecek olimpiyatlar için de Özsoy, “Japonya koronavirüs ile birkaç ay önce tanıştı ve önemlerini de o dönemde aldı. O nedenle ülkede herhangi bir panik ya da korku yok. Bu yüzden olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Japonya’nın şu anda hazırlıklarında bir değişiklik yok ve planlanan zamanda olimpiyatları gerçekleştirmeyi hedefliyorlar” dedi.

AYDIN: SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN UYARILARINI DİKKATE ALALIM

Basketbol kariyerini Fransa’da sürdüren Merve Aydın ise, ''Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç boyunca Fransa’daydım. Sağlık durumum iyi. Ligimize ara verildi ve büyük ihtimalle de iptal olacak. Durum kontrol altına alınana kadar da sokağa çıkma yasağı getirildi. Sizler de ülkemizde temizlik ve hijyen kurallarına uyup, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak bu süreci en kısa ve en az kayıpla atlatmamıza yardımcı olabilirsiniz. Farkındalık ve duyarlılıkla hareket edersek bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Neriman Özsoy Nantes Reze Basket Fransa merve aydın

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