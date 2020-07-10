Ülke genelinde azalan evlenme sayısı Kayseri’de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ’11 Temmuz 2020 Dünya Nüfus Günü dolayısıyla kadınların ve kız çocuklarının sağlıklarının ve haklarının korunması temalı bir haber bülteni yayınlandı.

Bu kapsamda TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu; "Toplam evlenme sayılarına bakınca ülkemiz genelinde toplam evlilikler bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalırken, Kayseri’de ise yüzde 2 artış gösterdi. İlimiz genelinde 2018 yılında 9 bin 353 olan evlilik sayısı, geçtiğimiz yıl 9 bin 537’ye yükseldi." Diğer yandan Kayseri’de 2019 yılında gerçekleşmiş olan 9 bin 537 adet evliliğin 387 tanesinde gelinlerin 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarından oluştuğunu belirten Uslu bu değerlerle göre Kayseri için 16-17 yaşındaki kız çocuklarının evlenme oranı yüzde 4,1 olurken, Türkiye genelinde ise bu oranın yüzde 3,1 şeklinde gerçekleştiğine vurgu yaptı. Aynı bültene göre Kayseri’de annelerin ortalama yaşı Türkiye ortalamasının altında yer alıyor. Uslu; "2019 yılı verilerine göre Kayseri için ortalama anne yaşı 28,7 iken ülkemiz geneli için bu değer 28,9 oldu. Son 5 yıla bakıldığında Kayseri’deki doğurganlık hızı Türkiye ile hemen hemen aynı olmakla birlikte yaşa göre doğurganlık hızları incelendiğinde; ilimiz 20 ila 30 yaş arası doğurganlıkta ülke ortalamasının üzerinde iken 30 yaş üzeri için ise bu durumun tersine döndüğü görülüyor. Diğer bir ifadeyle Kayseri’de kadınlar 30 yaşından sonra diğer illerin ortalamasına göre daha az doğum yapıyor" ifadelerini kullandı.

